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Alacak verecek cinayetinde tutuklu sayısı 2'ye çıktı

Alacak verecek cinayetinde tutuklu sayısı 2'ye çıktı
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Samsun'un Canik ilçesinde 700 liralık bira borcu yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir kişi daha tutuklandı. Olayda tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

Samsun'un Canik ilçesinde 700 liralık alacak meselesi nedeniyle çıkan 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 kişi daha tutuklandı. Olayda tutuklu sayısı 2'ye çıktı.

Olay, 10 Temmuz Cuma günü Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir büfeden alınan 7 adet bira karşılığı 700 liralık borcun yaklaşık 5 aydır ödenmemesi nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tüfek ve tabancayla ateş açılması sonucu Oğuz Başkan (35), sağ kasığından vurularak ağır yaralandı. Başkan, özel araçla kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, büfeci Hasan T.'nin oğulları Ertan T. (31) ve Yaşar T.'yi (38), olayda kullanıldığı belirlenen 1 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına aldı. Polis ekipleri ayrıca büfeci Hasan T. (61) ile diğer oğlu Hasan T.'yi (33) gözaltına aldı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan büfeci ve 3 oğlu, cumartesi günü Samsun Adliyesine sevk edildi. Ertan T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Hasan T. ile oğulları Yaşar T. ve Hasan T. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ölümle biten kavga sırasında tabancayla havaya ateş açtığı ileri sürülen Yaşar T., savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Yaşar T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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