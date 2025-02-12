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Samsun'da 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun'da 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan dolayı hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.Y. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, hakkında "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.Y. (33) isimli şahıs, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Samsun Adliyesine sevk edilen R.Y. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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