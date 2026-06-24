Haberler

Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi

Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi Haber Videosunu İzle
Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle 6 aylık hamile bir kadın, ATM'den para çekerken baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da etkili olan aşırı sıcak ve yüksek nem hayatı felç etti. ATM'den para çekmek isteyen 6 aylık hamile bir kadın, sıcağın etkisiyle baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Kent genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklık ve boğucu nem, özellikle risk grubundaki vatandaşlar için hayati tehlike oluşturmaya devam ediyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra hamileler de zor anlar yaşıyor.

SICAKLIK VE NEM BAYILTTI 

Son olay, İlkadım ilçesi Mecidiye Caddesi'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte bir banka ATM'sinden para çekmeye çalışan 6 aylık hamile bir kadın, sıcağa daha fazla dayanamayarak bir anda fenalaştı ve yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI 

Kadının fenalaştığını gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi caddede yapılan hamile kadın, sedyeyle ambulansa taşınarak Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, özellikle öğle saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

CHP'de kriz üstüne kriz! Bir başkan daha istifa etti
Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler

Silivri'deki İmamoğlu'na duvarları yumruklatacak sözler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Biri diğerini ikiye katladı
Sivas’ta dev keşif: Muhtarın bulduğu 20 kiloluk mantar şaşırttı

Doğada yürüyüşe çıktı, hayatının sürpriziyle karşılaştı: Tam 20 kilo
Roma'da okuyan Türk genci şoke eden anlar! Üniversite sekreterinin duvar kağıdı şaşırttı

Roma'da okuyan Türk'ü şoke eden anlar! Sekreterin ekranındaki sürpriz
Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı

Komşuda "Büyük Temizlik" başladı: Tek bir kişi kalmayana kadar devam!
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın

Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptandan turistlerle şov

Bu işin sonu nereye varacak? Görüntü kullanıcıları ikiye böldü
3 gündür her yerde aranıyordu! İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber

İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber