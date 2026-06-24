Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi

Samsun'da etkili olan aşırı sıcak ve yüksek nem hayatı felç etti. ATM'den para çekmek isteyen 6 aylık hamile bir kadın, sıcağın etkisiyle baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Kent genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklık ve boğucu nem, özellikle risk grubundaki vatandaşlar için hayati tehlike oluşturmaya devam ediyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra hamileler de zor anlar yaşıyor.

SICAKLIK VE NEM BAYILTTI

Son olay, İlkadım ilçesi Mecidiye Caddesi'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte bir banka ATM'sinden para çekmeye çalışan 6 aylık hamile bir kadın, sıcağa daha fazla dayanamayarak bir anda fenalaştı ve yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kadının fenalaştığını gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi caddede yapılan hamile kadın, sedyeyle ambulansa taşınarak Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, özellikle öğle saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı