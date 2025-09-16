Haberler

Samsun'da 53 Yaşındaki Kadın Çatı Katında Ölü Bulundu

Samsun'da 53 Yaşındaki Kadın Çatı Katında Ölü Bulundu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 53 yaşındaki H.K., evinin çatı katında asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 53 yaşındaki bir kadın, evinin çatı katında ölü bulundu.

Olay, Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi 479. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki H.K.'yi asılı halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Savcılık incelemesinin ardından H.K.'nın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
