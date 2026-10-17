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Samsun'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu yapıldı, 331,5 gram metamfetamin ele geçti

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Samsun'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu yapıldı, 331,5 gram metamfetamin ele geçti
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Samsun'un İlkadım, Atakum, Canik ve Bafra ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 331,50 gram metamfetamin ve çeşitli uyuşturucu maddelerle silahlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 10 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da İlkadım, Atakum, Canik ve Bafra ilçelerinde düzenlenen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 10 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, 331,5 gram metamfetamin başta olmak üzere çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik 4 ilçede çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda 10 şahsın üstünde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 331,50 gram metamfetamin, 59,24 gram esrar, 44,45 gram sentetik kannabinoid, 3 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı ve 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 20 tabanca fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para bulundu.

Olayla ilgili 10 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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