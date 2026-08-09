Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Samsun’da 4 aracın karıştığı zircirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Samsun'da 4 aracın karıştığı zircirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Atakum ilçesi Ankara Yolu 11. kilometresi Adalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru A. (35) idaresindeki 55 ALE 665 plakalı otomobiliyle Kavak'tan Samsun istikametine seyir halindeyken Adalar Kavşağı'na dönmek istedi. Bu sırada Süleyman K. (23) idaresindeki 55 ALH 482 plakalı otomobil, dönüş yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobile Bayram U. (44) idaresindeki 55 ACS 47 plakalı otomobil, ardından arkadan gelen Tahir Efe A. (25) idaresindeki 05 AEU 617 plakalı otomobil çarptı.
4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.