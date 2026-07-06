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Samsun'da 38 bin uyuşturucu ecza ele geçirildi: 3 gözaltı

Samsun'da 38 bin uyuşturucu ecza ele geçirildi: 3 gözaltı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 38 bin adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 38 bin adet sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi. Boş bir daire ile araçlarda yapılan aramalarda 38 bin adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda H.Ç. (24), E.O. (24) ve Z.A. (30) gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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