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Samsun'da 350 Bin Gümrük Kaçağı Boş Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da 350 Bin Gümrük Kaçağı Boş Makaron Ele Geçirildi
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçesi'nde düzenlediği operasyonla 350 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 350 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım İlçesinde bulunan nakliye aracı içerisinde gümrük kaçağı (sahte bandrollü) boş makaronların bulunduğunun tespit etti. Bahse konu araçta yapılan aramada 350 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ş.(29) yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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