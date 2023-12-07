Samsun'un Atakum ilçesinde bir yazlık evde 34 yaşındaki bir genç ölü olarak bulundu. Olayın kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek.

Samsun'da 34 yaşındaki genç yazlık evde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki yazlık bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmeyen Turgut Can Uzun'a (34) mesai arkadaşları da telefonla ulaşamadı. Kaldığı yazlık eve kontrole giden arkadaşları, kendisini hareketsiz halde buldu. Olay, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri Turgut Can Uzun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Uzun'un cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN