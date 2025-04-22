Samsun'da 3 Ton Fındık Hırsızlığı: Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaklaşık 3 ton fındık çaldığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Çarşamba ilçesi Aşağı Dikencik Mahallesi'nde D.K.'ye ait depodan, geçen hafta salı ve perşembe akşamları olmak üzere iki ayrı tarihte yaklaşık 3 ton fındık çalındı. İhbar üzerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının şüphelisi kısa sürede tespit edildi.

Şüpheli Ç.Ç. adlı şüpheli şahıs, JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınırken, şüphelinin ikametinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin, hassas terazi ve 35 tablet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Şüpheli Ç. Ç.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN