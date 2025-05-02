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Samsun'da 3 Ton 820 Kilogram Kaçak Midye Ele Geçirildi

Samsun'da 3 Ton 820 Kilogram Kaçak Midye Ele Geçirildi
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Samsun'da gerçekleştirilen polis operasyonunda, 207 çuval içinde kaçak olarak avlanmış toplam 3 ton 820 kilogram midye ele geçirildi. Kaçak midyeler ekosisteme kazandırılmak üzere denize bırakıldı. Olayla ilgili 2 kişiye ağır para cezası uygulandı.

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 207 çuval içinde toplam 3 ton 820 kilogram kaçak avlanmış midye ele geçirildi.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışma kapsamında durdurulan bir kamyonette yapılan kontrollerde, "kum şırlanı" olarak adlandırılan 3 ton 820 kilo midye ele geçirildi. Doğal yaşam alanlarından kaçak olarak toplanan midyeler, ekosisteme yeniden kazandırılmak üzere polis ekiplerince denize bırakıldı.

Olayla ilgili 2 kişiye, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında toplam 75 bin 540 TL idari para cezası uygulanırken, kamyonete ise Karayolları yol kenarı denetim istasyonunca fazla tonaj nedeniyle 51 bin 026 TL para cezası kesildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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