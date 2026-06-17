Firari hükümlüler yakalandı

Samsun'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan hakkında 13 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E., İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise "Hırsızlık", "Konut Dokunulmazlığını İhlal Etmek" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından hakkında toplam 13 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., İlkadım ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, ceza infaz kurumuna gönderildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. (45), Bafra ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı