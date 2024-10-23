Samsun'da 3 Bin 300 Uyuşturucu Hapla İki Kişi Gözaltına Alındı
Samsun Emniyet Müdürlüğü yapılan operasyonda 3 bin 300 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. E.K. ve R.Ö. adlı iki kişi uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.
Samsun'da 3 bin 300 adet extacy uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde operasyon düzenledi. E.K. ve R.Ö.'nün ikametlerinde yapılan aramalarda 3 bin 300 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. ve R.Ö. gözaltına alındı. 2 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak " suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN