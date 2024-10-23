Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 3 Bin 300 Uyuşturucu Hapla İki Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da 3 Bin 300 Uyuşturucu Hapla İki Kişi Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Emniyet Müdürlüğü yapılan operasyonda 3 bin 300 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. E.K. ve R.Ö. adlı iki kişi uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

Samsun'da 3 bin 300 adet extacy uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde operasyon düzenledi. E.K. ve R.Ö.'nün ikametlerinde yapılan aramalarda 3 bin 300 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. ve R.Ö. gözaltına alındı. 2 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak " suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Operasyon Güvenlik 3-sayfa Sağlık samsun Hukuk Suç

Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

 Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istedi

Bahçeli o ipi istedi

 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı yaparken taktığı rozet dikkat çekti
Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler kaç yaşında ve nereli? Galatasaray- Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS- BJK MAÇ BİLETİ SATIN AL Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 23 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... 26 nerenin plakası? 26 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İBB BURS SONUÇLARI: İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs başvuru sonucu sorgulama ekranı! Müsavat Dervişoğlu neden ip fırlattı? Oğuz Kağan rozeti ne anlama geliyor? Devlet Bahçeli'nin taktığı "Oğuz Kağan rozeti" nedir? Savcı Yavuz Engin ne dedi? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı ne söyledi? 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.