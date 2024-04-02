Samsun'da 23 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Samsun'da 23 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma neticesinde hakkında "Silahlı tehdit, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, hırsızlık, 6136 S.K.M., hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi suçlarından toplamda 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.T.'yi yol kontrol uygulamasında yapılan kimlik sorgusunda yakaladı. Gözaltına alınan M.Y.T., tutuklanarak Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN