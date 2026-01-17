Haberler

Samsun'da jandarma 15 günde 205 aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Samsun İl Jandarma Komutanlığı, 2026'nın ilk 15 gününde toplam 205 aranan şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti. Yakalananlar arasında çeşitli hapis cezaları bulunan 63 kişi ve diğer suçlardan aranan 125 şahıs yer alıyor.

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2026 yılının ilk 15 gününde toplam 205 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 01-15 Ocak tarihleri arasında haklarında 1 yıl ile 20 yıl arası çeşitli hapis cezası bulunan 63 kişi ile diğer suçlardan aranan 125 şahıs olmak üzere toplam 205 aranan şahıs yakalandı.

Ayrıca kayıp olarak aranan 7 şahıs bulunarak ailelerine teslim edilirken, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
