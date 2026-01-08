Haberler

Samsun'da 2025 kaza bilançosu: 46 ölü, 8 bin 601 yaralı

Samsun'da 2025 kaza bilançosu: 46 ölü, 8 bin 601 yaralı
Güncelleme:
2025 yılında Samsun'da meydana gelen trafik kazalarında toplam 46 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 601 kişi yaralandı. Emniyet verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması can kayıplarına ve yaralanmalara neden oldu.

Samsun'da 2025 yılında meydana gelen trafik kazalarında 46 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 601 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşanan kazalar, 2025 yılında can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı. Samsun genelinde 2025 yılında polis sorumluluk alanında 5 bin 621'i ölümlü-yaralanmalı ve 7 bin 144'ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 12 bin 765 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda olay yerinde 36 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 762 kişi yaralandı.

Jandarma bölgesinde ise 561'i ölümlü-yaralanmalı, 334'ü maddi hasarlı olmak üzere toplamda 895 kaza meydana geldi. Kazalarda 10 kişi öldü, 839 kişi yaralandı. En çok ölümün olduğu ay ise nisan olarak kayıtlara geçti. Nisan ayında trafik kazalarında 7 kişi ölmüş, 555 kişi de yaralanmıştı.

Türkiye genelinde 3 binin üzerinde ölüm

2025'te Türkiye genelinde 731 bin 202 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 460 bin 593 kişi yaralanırken 3 bin 481 kişi hayatını kaybetti. - SAMSUN

