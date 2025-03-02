Samsun'da 20 Bin Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda bir araçta 20 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu Canik ilçesinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 20 bin adet makaron ele geçirildi. Araçta bulunan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN