Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1'i kadın 2 kişi tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonlarında 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda metamfetamin ve sentetik ecza hapları ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen 2 ayrı çalışmada yakalanan 1'i kadın 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, M.B. (25) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 1,05 gram metamfetamin ile 2 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çalışmanın devamında Selahiye Mahallesi'nde S.E. adlı kadının ikametinde yapılan aramada 0,25 gram metamfetamin ve 5 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Narkotik polisi tarafından düzenlenen bir başka operasyonda ise Selahiye Mahallesi'nde uyuşturucu hapla yakalanan Y.D. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan S.E. ve Y.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
