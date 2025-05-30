Samsun'da 2 Milyon 260 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da 2 Milyon 260 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Samsun'da 2 Milyon 260 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Samsun'da polis, gerçekleştirdiği operasyonla 2 milyon 260 bin kaçak makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'da 2 milyon 260 bin kaçak makaron ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından 2 milyon 260 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 milyon 260 bin kaçak makaron ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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