Samsun'da 2 Milyon 260 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 2 milyon 260 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 milyon 260 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN