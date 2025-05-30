Samsun'da 2 Milyon 260 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Samsun'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 milyon 260 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 2 milyon 260 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 milyon 260 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa