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Samsun'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

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Samsun'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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Samsun'da narkotik ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da narkotik ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan S.A. ve M.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen S.A. ve M.Y., uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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