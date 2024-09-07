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Samsun'da 17 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde aranan bir hükümlü, sahte kimlik kullanarak jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Samsun'da jandarma ekipleri 17 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan hükümlüyü sahte kimlikle yakaladı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma neticesinde, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sonucu hakkında "12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı, hükümlü veya tutuklunun kaçması, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma ve Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçlarından 17 Yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan Y.K. isimli şahsı üzerinde bulunan sahte kimlikle yakaladı.

Hükümlü, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak Çarşamba Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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