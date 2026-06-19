16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Samsun'da hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Çarşamba ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B., yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı