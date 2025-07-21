Samsun'da 15 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Samsun'da 15 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Kavak İlçesinde 15 yıl hapis cezası bulunan R.K. isimli şahıs, jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Kavak İlçesinde jandarma tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmalar sonucu 15 yıl hapis cezası ile aranan R.K. (39) isimli şahısın saklandığı yer tespit edildi. Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kavak JASAT ekibi tarafından R.K., saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan R.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Kavak S Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Savaş uçağı okul kampüsüne düştü, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum'u kızdıran olay! Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın

Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.