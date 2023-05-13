Samsun'da 15 yaşındaki kıza cinsel istismar suçundan 6 yıl hapis cezası

SAMSUN'da Z.E. (15) isimli kız çocuğuna gittiği evlerinde cinsel istismarda bulunan, su içtiği bardaktaki DNA'sı ve güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalanan Murat Yerlikaya (36), tutuklu yargılandığı davada 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 18 Şubat günü İlkadım ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Yerlikaya, dernek için yardım toplama bahanesiyle girdiği apartmanda bir dairenin kapısını çaldı. Kapıyı anne ve babası işte olan Z.E. isimli kız çocuğu açtı. İçeri giren Murat Yerlikaya, Z.E.'den su istedi, bir süre sohbet ettikten sonra da istismarda bulundu. Z.E., akşam işten dönen anne ve babasına durumu anlattı. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Murat Yerlikaya'yı su içtiği bardaktaki DNA'sından ve kamera kayıtlarından yola çıkarak yakaladı. Gözaltına alınan Yerlikaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Mahkeme heyeti, sanık ve tanıkları dinledikten sonra Murat Yerlikaya'yı 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 1 yıl olmak üzere toplamda 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.