Samsun'da 14 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Samsun'da 14 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan C.H. (58), polis tarafından yakalandı. 2 yıldır firarda olan C.H., dolandırıcılık ve tutuklunun kaçması suçlarından haklarında aranma kaydı bulunuyordu. Adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'da 14 yıl 2 ay hapis cezası ile 2 yıldır aranan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan ifadeye yönelik, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan iki farklı aranma kaydı bulunup
toplam 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.H. (58) yakalandı. Polis tarafından 2 yıldır arandığı öğrenilen C.H., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edilip tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN