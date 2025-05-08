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Samsun'da 133 İşçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastanelik Oldu

Samsun'da 133 İşçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastanelik Oldu
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Samsun'da 10 ayrı fabrikada çalışan 133 işçi, aynı yemek firmasından aldıkları öğle yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. İşçiler, kusma ve mide ağrısı şikayetleriyle tedavi altına alındı.

Samsun'da 10 ayrı fabrikada 133 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da 10 ayrı fabrikada çalışan 133 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde sanayi sitesinde bulunan 10 ayrı fabrikada aynı yemek firmasından gelen öğlen yemeğinde sütlü tatlı, tavuk suyu çorbası ve pilav yiyen işçiler, saat 17.00 sıralarında kusma ve mide ağrısı ile halsizlik şikayeti ile hastanelere başvurdu. 133 işçi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile 2 özel hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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