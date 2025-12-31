Uyuşturucu suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. (38) Atakum ilçesinde yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilerek ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAMSUN