Samsun'da 11. kattan düşen genç hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Samsun'da 11. kattan düşen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Samsun'da 11. kattan düşen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 11. katındaki yangın merdiveninin penceresinden düşen Ahmet Faruk Eren (23) ağır yaralandı. Gürültü duyan vatandaşlar tarafından yerde yatarken fark edilen Eren, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ahmet Faruk Eren, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine gönderildi. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Faruk Eren Samsun 3. Sayfa Haberler

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