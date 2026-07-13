Samsun'un yeni Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mustafa Çakmak, yeni görevine başladı.

Daha önce Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Mustafa Çakmak, HSK tarafından yayımlanan kararnameyle Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanmasının ardından bugün Samsun Adliye Sarayı'na gelerek görevine başladı.

Başsavcı Mustafa Çakmak, adliye girişinde başsavcı vekilleri ve cumhuriyet savcıları tarafından karşılandı. Çiçek takdim edilen Çakmak, daha sonra makam odasına geçerek 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan cumhuriyet savcılarıyla tanıştı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı