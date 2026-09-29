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Samsun Çarşamba'da kamyonet traktöre arkadan çarptı, 2 sürücü yaralandı

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Samsun Çarşamba'da kamyonet traktöre arkadan çarptı, 2 sürücü yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde Samsun-Ordu karayolu Çarşamba Havalimanı Kavşağı'nda kamyonetin traktöre arkadan çarpması sonucu 2 sürücü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Samsun Çarşamba Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaattin Kul idaresindeki 35 COZ 213 plakalı kamyonet, Ercan Sağlam yönetimindeki 55 ART 926 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada traktör sürücüsü Ercan Sağlam ile kamyonet sürücüsü Alaattin Kul yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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