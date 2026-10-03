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Samsun Canik'teki kazada yaralanan 2 kişi Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

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Samsun Canik'teki kazada yaralanan 2 kişi Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
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Samsun'un Canik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi Doğu Park mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 52 ABP 888 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 55 AKU 986 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan şahıs yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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