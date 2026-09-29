Samsun Canik'te Piazza AVM'de yaklaşık 20 bin liralık kıyafet çalan kadın yakalandı

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Samsun'un Canik ilçesinde bir AVM'de yaklaşık 20 bin lira değerinde giyim eşyası çalan kadın, polis tarafından yakalandı.

Olay, 4 Eylül'de Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Piazza AVM'deki bir mağazada meydana geldi. Mağazadan yaklaşık 20 bin lira değerinde kıyafetlerin çalınması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren Pembe Ö. (43) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadının hırsızlık ve yankesicilik suçlarından çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Polisteki sorgusu tamamlanan Pembe Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı