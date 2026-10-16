Samsun Canik'te hafif ticari araç yaklaşık 30 metre aşağıya düştü, 1 kişi yaralandı

Samsun Canik'te hafif ticari araç yaklaşık 30 metre aşağıya düştü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Canik'te hafif ticari aracın şarampolden yaklaşık 30 metre aşağıya inerek Atatürk Bulvarı'na düştüğü kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Samsun'un Canik ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 30 metre yükseklikten Atatürk Bulvarı'na uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Canik ilçesi Derbent mevkisinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Mustafa Pamuk idaresindeki 55 LT 881 plakalı hafif ticari araç, Derbent Mahallesi yolunda şarampole yuvarlanarak yaklaşık 30 metre aşağıdaki Atatürk Bulvarı'na düştü. Ters dönen araçta yolcu olarak bulunan Irak uyruklu Wisam Musa Yaseen Alyaqoob yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.