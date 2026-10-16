Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Samsun Canik'te hafif ticari araç yaklaşık 30 metre aşağıya düştü, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Canik'te hafif ticari araç yaklaşık 30 metre aşağıya düştü, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Canik'te hafif ticari aracın şarampolden yaklaşık 30 metre aşağıya inerek Atatürk Bulvarı'na düştüğü kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'un Canik ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 30 metre yükseklikten Atatürk Bulvarı'na uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Derbent mevkisinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Mustafa Pamuk idaresindeki 55 LT 881 plakalı hafif ticari araç, Derbent Mahallesi yolunda şarampole yuvarlanarak yaklaşık 30 metre aşağıdaki Atatürk Bulvarı'na düştü. Ters dönen araçta yolcu olarak bulunan Irak uyruklu Wisam Musa Yaseen Alyaqoob yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 54 sitede yayınlandı.
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 4 tutuklama

Halk TV'nin patronuna yönelik soruşturmada çok sayıda tutuklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

119'u yerli 131 ilacı geri ödeme listesine eklendi

Tam 131 ilaç daha listeye eklendi
Şanlıurfa'da salça imalathanesinde mide bulandıran görüntü! Yüzlerce kilo çürük domates ve küflü salça çıktı

Utanmadan insanlara satacaklardı! Görüntüler mide bulandırıcı
İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdi

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! Karşısına çıkınca yol verdi
Saçının marifetine bakın! Köylüler sıraya girdi

Yok böyle girişimcilik! Bu saçların marifetini duyan şaşıp kalıyor
Mersin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Bir ilimizde daha hayat kabusa döndü
Komşu NATO'dan acil destek istedi! Türkiye'ye de üçlü ittifak teklifi

Komşu acil askeri destek istedi! Türkiye'ye de üçlü ittifak teklifi
AK Parti Milletvekili Cemil Yaman'dan sel felaketi sonrası belediyelere uyarı: Dere yataklarının betonlaştırılmaması lazım

AK Partili Cemil Yaman'dan sel felaketi sonrası belediyelere uyarı