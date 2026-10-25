Samsun Canik'te gürültü tartışmasında oğlunu bıçaklayan baba gözaltına alındı

Samsun Canik'te gürültü tartışmasında oğlunu bıçaklayan baba gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde gece bir evde çıkan gürültü tartışmasında baba, oğlunu bıçakla yaraladı. Baba polis tarafından gözaltına alınırken soruşturma devam ediyor.
Samsun'da bir evde gürültü yapılması nedeniyle çıkan tartışmada baba oğlunu bıçakla yaraladı.
Olay, gece Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (52) ile oğlu Y.A. (29) arasında gürültü yüzünden tartışma çıktı. A.A. oğlu Y.A.'yı bıçakla yaraladı. A.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı