Samsun Canik'te gürültü tartışmasında oğlunu bıçaklayan baba gözaltına alındı

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Samsun'da bir evde gürültü yapılması nedeniyle çıkan tartışmada baba oğlunu bıçakla yaraladı.

Olay, gece Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (52) ile oğlu Y.A. (29) arasında gürültü yüzünden tartışma çıktı. A.A. oğlu Y.A.'yı bıçakla yaraladı. A.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı