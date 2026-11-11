Samsun Canik'te eşini darbedip tehdit ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

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Samsun'un Canik ilçesinde eşini darbedip tehdit ettiği iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde meydana gelen olayda, B.Ş.'nin eşini darbedip tehdit ettiği öne sürüldü. Kadının şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. B.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı