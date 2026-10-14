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Samsun Canik'te 273 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun Canik'te 273 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
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Samsun'un Canik ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 273 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.

Samsun'un Canik ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 273 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Ekiplerce M.K. (23), U.G. (24) ve Y.G. (20) isimli şahısların ikametinde yapılan aramalarda 273 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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