Bafra'da motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Cihat E. yönetimindeki motosiklet, önündeki otomobile arkadan çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Altınyaprak Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cihat E. idaresindeki 55 ATL 524 plakalı motosiklet, Bağkur ışıklar kavşağında önünde seyir halinde olan Celal K. yönetimindeki 42 AKH 521 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı