Samsun Atakum'da tırın çarptığı kazada 5 kişi yaralandı, kamera kaydı ortaya çıktı

Samsun'un Atakum ilçesinde tırın iki araca çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tırın kırmızı ışıkta kavşağa girerek iki araca çarptığı anlar yer aldı.

Kaza, 2 Ekim Cuma günü Sinop Yolu Taflan mevkiindeki ışıklı kavşakta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Samsun'dan 19 Mayıs ilçesi istikametine seyir halinde olan Yakup Çalışkan idaresindeki 68 AHC 532 çekici ve 34 BLB 306 dorse plakalı tır, kırmızı ışıkta kavşağa girmişti. Tır, deniz bandı yan yolundan kavşağa geçmek isteyen Engin Atay yönetimindeki 05 ABN 022 plakalı kamyonet ile Deniz Kanoğlu idaresindeki 55 KN 853 plakalı otomobile çarpmıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Engin Atay, otomobil sürücüsü Deniz Kanoğlu ile otomobilde bulunan Fanny Maria Kanoğlu, Leyla Sevgi Kanoğlu ve Kuzey Dursun Kanoğlu yaralanmıştı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde tırın kırmızı ışıkta kavşağa girdiği ve iki araca çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı