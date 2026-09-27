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Samsun Atakum'da kız arkadaşını darp eden şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Samsun Atakum'da dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alkollü olduğu öğrenilen şahıs, aralarında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kız arkadaşını tekme ve yumrukla darp ederek yaraladı. Şikayet üzerine gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde kız arkadaşını darp eden şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen O.K. (47), aralarında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen yanına gelen kız arkadaşı M.B.'yi (32) tekme ve yumrukla darp ederek yaraladı. Şikayet üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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