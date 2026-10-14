Samsun Atakum'da 43 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheliye adli kontrol uygulandı

Samsun Atakum'da 43 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheliye adli kontrol uygulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmasında 43 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Samsun Adliyesi'ne sevk edilmesinin ardından mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen çalışmada 43 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 43 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili S.B. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen S.B., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı