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Başsavcı Kılıç ve adliyeden ayrılan yargı mensuplarına veda töreni

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Samsun Adliyesi'nde, HSK 2026 Ana Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile hakim ve savcılar için plaket töreni ve kokteyl düzenlendi.

Samsun Adliyesi'nde, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2026 yılı Ana Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile hakim ve savcılar için plaket töreni ve kokteyl programı düzenlendi.

Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaları Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile Samsun Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu yaptı.

Program kapsamında, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın yanı sıra HSK Ana Kararnamesi ile görev yerleri değişen Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Cumhuriyet savcıları ve hakimlere plaket takdim edildi.

Plaket töreninde Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Fatih Ayaz, Turgut Türkmen ve Hasan Tahsin Özsırkıntı, Cumhuriyet savcıları Yasemin Turhan Tontur, Orhan Yüksel, Alper Aksoy ile 1. sınıfa ayrılan Cumhuriyet Savcısı Alper Aksoy'un yanı sıra hakimler Mehmet Ali Aykun, Ramazan Yıldırım, İsmet Ebru Türkoğlu, Buket Dökülen Çevik, Mustafa Sırakaya ve Tuğba Kuşçu'ya da plaket verildi.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından adliye fuaye alanında düzenlenen kokteyl programıyla sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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