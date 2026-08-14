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Bitlis'te Otel Odasında Şampuan Şişelerine Gizlenmiş 3 Kilogram Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi

Bitlis'te Otel Odasında Şampuan Şişelerine Gizlenmiş 3 Kilogram Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otel odasında düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu bir şüphelinin şampuan şişelerine gizlediği 3 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valilik, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri, yabancı bir şahsın konakladığı otelde yapılan aramada şampuan şişelerine gizlenmiş 3 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Tatvan ilçesinde bir otel odasına düzenlenen adli aramada şampuan şişelerine zulalanmış 3 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Çalışmalar kapsamında Tatvan ilçesinde, şüphelinin konakladığı otel odasında adli arama yapıldı. Aramada, 1 yabancı uyruklu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan inceleme sonucunda, şampuan şişelerine gizlenmiş 3 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bitlis Valiliği açıklamasında, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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