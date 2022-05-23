Ölüm onu çorbacıda buldu! Şampiyon motorcu kendi çalışanı tarafından katledildi - Haberler

Ölüm onu çorbacıda buldu! Şampiyon motorcu kendi çalışanı tarafından katledildi
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Türkiye Motosiklet Drag Yarışları eski şampiyonu Mustafa Adım'ı gittiği çorbacıda kendi çalışanı tarafından vurularak öldürüldü. Olay anı anbean kameralara yansırken, saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2014 yılındaki Türkiye Motosiklet Drag Yarışları'nda şampiyon olan Mustafa Adım, arkadaşlarıyla birlikte çorbacıya gitti. Bir süre sonra Adım'ın işlettiği eğlence merkezinde garsonluk yapan Yusuf Sivridağ da çorbacıya geldi.
3 EL ATEŞ ETTİ
Yusuf Sivridağ, burada tabancasını çıkarıp patronuna 3 el ateş etti. Arkadaşları tarafından yakındaki özel hastaneye götürülen Mustafa Adım, kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Sivridağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI
Bu arada olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Sivridağ'ın çorbacıya girer girmez silahını çıkarıp ateş ettiği, kaçmaya çalışan Adım'ı takip edip ateş etmeyi sürdürdüğü görüldü.
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - 3. Sayfa