Ölüm onu çorbacıda buldu! Şampiyon motorcu kendi çalışanı tarafından katledildi - Haberler

2014 yılındaki Türkiye Motosiklet Drag Yarışları'nda şampiyon olan Mustafa Adım, arkadaşlarıyla birlikte çorbacıya gitti. Bir süre sonra Adım'ın işlettiği eğlence merkezinde garsonluk yapan Yusuf Sivridağ da çorbacıya geldi.

3 EL ATEŞ ETTİ

Yusuf Sivridağ, burada tabancasını çıkarıp patronuna 3 el ateş etti. Arkadaşları tarafından yakındaki özel hastaneye götürülen Mustafa Adım, kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Sivridağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI

Bu arada olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Sivridağ'ın çorbacıya girer girmez silahını çıkarıp ateş ettiği, kaçmaya çalışan Adım'ı takip edip ateş etmeyi sürdürdüğü görüldü.