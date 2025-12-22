Şamil Tayyar'dan 'Ela Rumeysa Cebeci' iddiası: İtirafçı oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın birçok ünlü isme yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Soruşturmada en çok konuşulan isimler arasında yer alan spiker Ela Rumeysa Cebeci, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince geçtiğimiz hafta tutuklandı.

ŞAMİL TAYYAR'DAN "ELA RUMEYSA CEBECİ" İDDİASI

Cebeci ile ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. AK Partili Şamil Tayyar, TRGT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada Cebeci'nin itirafçı olduğunu iddia etti.

Tayyar, şu ifadeleri kullandı: "Soruşturma genişler mi, genişlemez mi belli değil ama perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler. Gidişata baktığımızda bu soruşturmaya yeni isimlerin eklenmesi ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Peki bunu nereden çıkarıyoruz?

"İTİRAFÇI OLDU"

Şimdi her itiraf yeni isimleri gündeme getiriyor; onlarla ilgili inceleme, soruşturma, gözaltı ve tutuklama kararını doğurabiliyor. Mesela bu Habertürk vesilesiyle ismini çok zikrettiğimiz bir spiker var: Ela Rumeysa Cebeci şimdi o itirafçı oldu."

"SİZ SÖYLEDİKLERİME İTİBAR EDİN"

Tayyar'ın sözlerine Cem Küçük ve Fuat Uğur itiraz ederken, Cebeci'nin itirafçı olmadığını söyledi. Tayyar ise, "Ben oldu diyeyim, siz olmadı deyin; kayda böyle girsin." dedi.

Cem Küçük, "Ben adli yetkililerle görüştüğümde bana olmadığını, sadece Saadettin Saran ile ilgili konuşmalarını kabul ettiğini söylediler." ifadelerini kullandı. Tayyar, "Siz söylediklerime itibar edin." yanıtını verdi.