Haberler

Şamil Tayyar'dan "Ela Rumeysa Cebeci" iddiası: İtirafçı oldu

Şamil Tayyar'dan 'Ela Rumeysa Cebeci' iddiası: İtirafçı oldu Haber Videosunu İzle
Şamil Tayyar'dan 'Ela Rumeysa Cebeci' iddiası: İtirafçı oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Partili Şamil Tayyar'dan katıldığı televizyon programında çok konuşulacak bir iddia geldi. Tayyar, uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin itirafçı olduğunu öne sürerek, "Şu anda zaten cezaevinde devam eden bir süreç var. Arşivini getirecek." dedi.

  • Ela Rumeysa Cebeci, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.
  • AK Partili Şamil Tayyar, Ela Rumeysa Cebeci'nin itirafçı olduğunu iddia etti.
  • Cem Küçük ve Fuat Uğur, Ela Rumeysa Cebeci'nin itirafçı olmadığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın birçok ünlü isme yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Soruşturmada en çok konuşulan isimler arasında yer alan spiker Ela Rumeysa Cebeci, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince geçtiğimiz hafta tutuklandı.

ŞAMİL TAYYAR'DAN "ELA RUMEYSA CEBECİ" İDDİASI

Cebeci ile ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. AK Partili Şamil Tayyar, TRGT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada Cebeci'nin itirafçı olduğunu iddia etti.

Tayyar, şu ifadeleri kullandı: "Soruşturma genişler mi, genişlemez mi belli değil ama perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler. Gidişata baktığımızda bu soruşturmaya yeni isimlerin eklenmesi ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Peki bunu nereden çıkarıyoruz?

"İTİRAFÇI OLDU"

Şimdi her itiraf yeni isimleri gündeme getiriyor; onlarla ilgili inceleme, soruşturma, gözaltı ve tutuklama kararını doğurabiliyor. Mesela bu Habertürk vesilesiyle ismini çok zikrettiğimiz bir spiker var: Ela Rumeysa Cebeci şimdi o itirafçı oldu."

    "SİZ SÖYLEDİKLERİME İTİBAR EDİN"

    Tayyar'ın sözlerine Cem Küçük ve Fuat Uğur itiraz ederken, Cebeci'nin itirafçı olmadığını söyledi. Tayyar ise, "Ben oldu diyeyim, siz olmadı deyin; kayda böyle girsin." dedi.

    Cem Küçük, "Ben adli yetkililerle görüştüğümde bana olmadığını, sadece Saadettin Saran ile ilgili konuşmalarını kabul ettiğini söylediler." ifadelerini kullandı. Tayyar, "Siz söylediklerime itibar edin." yanıtını verdi.

    Kaynak: Haberler.com / 3-sayfa
    İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

    İstanbul'da ünlü mekanların işletmecisi gözaltında
    Barış Boyun davasında duruşma salonu karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyelerle saldırdı

    Barış Boyun davası karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyeyle saldırdı
    Defne Samyeli, uyuşturucu partisi iddialarına yanıt verdi

    Defne Samyeli'den "Kasım Garipoğlu" iddiasına yanıt
    Haberler.com
    500

    Yorumlar (2)

    Haber YorumlarıArarat Arat:

    iyide bunlar içici satıcılar baronlar nerede reklam yapmayı bırakın

    Yorum Beğen19
    Yorum Beğenme3
    yanıtYanıtla
    Haber YorumlarıCan:

    Ben bunların ne suç işlediklerini çözemedim . Gerçekten grup sexin cezası var mı.

    Yorum Beğen12
    Yorum Beğenme5
    yanıtYanıtla

    Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

    Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

    Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
    Havayolu şirketinden tartışmalı karar, kilolu yolcular iki bilet almak zorunda kalacak

    Düğmeye bastılar, artık iki katı para ödenecek
    Ne diyeceği merak konusuydu! Sadettin Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt

    Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt
    90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

    90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
    Saat & Saat, Türk giyim markası Aydınlı Grubu satın aldı

    Neredeyse her AVM'de var! Ünlü giyim devi satıldı
    Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

    Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
    Havayolu şirketinden tartışmalı karar, kilolu yolcular iki bilet almak zorunda kalacak

    Düğmeye bastılar, artık iki katı para ödenecek
    Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı

    Mide ağrısıyla gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı
    title