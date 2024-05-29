Samanlık yangınında 15 inek telef oldu

Samanlık yangınında 15 inek telef oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde samanlık yangının da 15 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Oruçlu Mahallesinde Emrah Yiğen'e ait ahırda samanlık kısmında yangın çıktı. Yanın kısa sürede bütün ahırı sardı. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine giderek yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken ahırda bulunan 15 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi. Yangında küçükbaş hayvanların dumandan etkilendiği görüldü.