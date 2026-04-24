Samandağ'da metruk bina yangını
Hatay'da metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın; Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan metruk binada yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı