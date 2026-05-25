Samandağ'da trafik kazası : 6 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla yaşanan kazada 2'si çocuk 4'ü yetişkin olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

Kaza; Samandağ ilçesinde Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Karşı yönden gelen 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 2 çocuk ve 4 yetişkin yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı