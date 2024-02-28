Şam Yakınlarında Hava Saldırısı Düzenlendi

Suriye basını, başkent Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlendiğini, Suriye hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerine karşılık verdiğini aktardı.

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlendi. Suriye basını, Suriye hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerine karşılık verdiğini aktararak, Sayeda Zainab Mahallesi'nde büyük bir patlama sesi duyulduğu ifade edildi.

Saldırıyı kimin düzenlediği ya da can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'ne saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde iki noktayı hedef aldığını iddia etti.

Saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde İran destekli grupların olduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.