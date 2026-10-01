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Şam yakınlarında doğal gaz boru hattı patladı, 3 elektrik santrali devre dışı kaldı

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Şam yakınlarında doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama büyük yangına yol açtı. Suriye Elektrik Şirketi patlamanın üç elektrik santralini hizmet dışı bıraktığını, Enerji Bakanlığı yetkilisi ise içme suyu pompalama ve arıtma istasyonlarının da etkilendiğini duyurdu.

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamanın ardından büyük bir yangın çıktı ve üç elektrik santralini hizmet dışı bıraktı.

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında gece saatlerinde patlama meydana geldi. Doğal gaz botu hattında meydana gelen patlama, büyük bir yangına yol açtı. Suriye Elektrik Şirketi'nden yapılan açıklamada, patlamanın üç elektrik santralini hizmet dışı bıraktığı bildirildi. Açıklamada, "Bu santrallerin devre dışı kalması, üretilen elektrik miktarında azalmaya ve elektrik kesintisi saatlerinde geçici bir artışa yol açacaktır" denildi.

Patlamanın etkileri elektrik sektörüyle sınırlı kalmadı"

Enerji Bakanlığı Medya Direktörü Abdelhamid Sallat, patlamanın etkilerinin elektrik sektörüyle sınırlı kalmadığını ve "içme suyu pompalama ve arıtma istasyonlarına da yayıldığını" söyledi.

"Patlama Tişrin elektrik santralinin yakınında meydana geldi"

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir hükümet kaynağı, patlamanın "Tişrin elektrik santralinin yakınındaki bir doğal gaz boru hattında" meydana geldiğini ve "büyük bir yangına" yol açtığını söyledi. Suriye resmi haber ajansı SANA ise Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da bir patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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